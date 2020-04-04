كاتبة بريطانية: سيتركون آكلي الخفافيش وسيهاجمون رواتب اللاعبين

المصدر: ترجمة معاذ كمبال - الغارديان

سخرت الكاتبة الصحافية البريطانية، مارينا هايد، في مقالها اليوم بصحيفة الغارديان، من الهجوم غير المبرر، الذي يواجهه لاعبو كرة القدم حول العالم، بسبب رواتبهم الشهرية التي يتقاضونها.

وقالت في مقالها إن هناك قاعدة في الحياة البريطانية العامة، تقول: «عاجلاً أم آجلاً، سيتم وضع اللوم في كل ما يحدث على لاعبي كرة القدم»، بغض النظر عن ما يحدث أو المكان أو الأسباب، حتى الأسباب التي أدت إلى انتشار فيروس كورونا، وسيكون هذا خطأ رحيم سترلينغ.

وتواصل الكاتبة سخريتها، وتقول: «من يسمون أنفسهم الخبراء قد يرجعون الإخفاق في الحد من انتشار الوباء إلى ضعف فكرة مناعة القطيع، أو إلى مهرجان شلتنهام الذي حضره 250 ألفاً أو حتى إلى مراكز انتقال الوباء في إسبانيا وإيطاليا وكوريا الجنوبية، أو إلى المريض رقم 1، أو حتى إلى من يتناول لحم الخفافيش في السوق الصينية، لكن سيكون الحديث لديهم أبعد من ذلك، إذ سيذهبون إلى اتهام أقدم عدو في المملكة المتحدة، وهو لاعب كرة القدم في الدوري الإنجليزي الممتاز».

وتعتقد مارينا هايد أنه، حتى في الأوقات الجيدة والعادية، تطال الانتقادات لاعبي كرة القدم، إذ تجري المقارنة بينها وبين رواتب الممرضين، إذ تقول: «يتم التقييم بشكل إجرامي، ومن الغريب أن لاعبي كرة القدم فقط هم الذين تتم مناقشة رواتبهم، والمكافآت التي يحصلون عليها بشكل دقيق».