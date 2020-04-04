وزير نمساوي: الرياضيون سيعودون لأماكن تدريباتهم قريباً

المصدر: وكالات

قال وزير الرياضة النمساوي فيرنر كوجلر اليوم السبت، إنه يمكن للرياضيين في النمسا أن يتطلعوا للعودة إلى مرافق التدريبات خلال الأسابيع المقبلة.

ونقلت وكالة الأنباء النمساوية (أ.ب.أ) عن كوجلر قوله في مؤتمر صحفي، إن الرياضيين سيعودون خطوة بخطوة، وإن الرياضيين في الألعاب التي تقام في الهواء الطلق مثل لاعبي التنس سيعودن بشكل أسرع من أولئك اللذين يمارسون رياضات داخل أماكن مغلقة.

وأضاف كوجلر: "أتمنى أن يحدث هذا قريبا، خلال الأسابيع المقبلة".

وأضاف كوجلر أن هذه الإجراءات ستطبق فقط على أنشطة التدريب، وذلك وسط تفشي وباء فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، ولن تطبق على الرياضات التي يتواجد بها جماهير.

وفي ظل أهمية الرياضة للمجتمع والاقتصاد، اقترح كوجلر تخصيص صندوق إغاثة حكومي يستفيد منه الأندية والاتحادات، وذلك بتمويل قيمته 38 مليار يورو (1ر41 مليار دولار)، مشيرا إلى أنه سيجرى العمل على المزيد من التفاصيل.