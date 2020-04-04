إعلامي سعودي: أندية المملكة على حافة الإفلاس.. والسبب "كورونا"

المصدر: سيد مصطفى-دبي

قال الإعلامي السعودي وليد الفراج، إن أندية المملكة تعيش أوقاتًا صعبة للغاية، بعد انتشار فيروس "كورونا" المستجد، الذي ضرب العالم أجمع، وتسبب في توقف النشاط الرياضي، وأن الأندية السعودية أصبحت على وشك الإفلاس.

وأكد الفراج في لقاء تليفزيوني: "التوقف الإجباري للنشاط الرياضي السعودي، أثر بشكل مخيف على الوضع المالي للأندية، وأن الوضع المالي الراهن، سيجعل الأندية السعودية، عاجزة عن الدخول في الميركاتو الصيفي القادم، لتدعيم صفوفها بأسماء كبرى".

وأوضح: "أصبحت الأندية تنتظر الدعم من وزارة الرياضة، والذي يبدو أيضًا أنه لن يكون ضخمًا، بعد قرار خفض الميزانية المخصصة للقطاع الرياضي، لمواجهة الأزمة الاقتصادية الناتجة عن انتشار فيروس "كورونا" المستجد".

وبدأت الأندية السعودية في وضع خطط بديلة لإتمام تعاقداتها مع اللاعبين الأجانب التي تنوي بها خوض الموسم الجديد، اذ أصبح توجه الأندية الكبرى مثل الهلال والنصر والأهلي، نحو التعاقد مع لاعبين من الدوري السعودي، لتقليل عملية النفقات.

وأشارت تقارير سعودية إلى أن هناك صفقات تبادلية يُجرى الاعداد لها بين أكثر من ناد، اذ قالت صحيفة "سعودي سبورت"، أن هناك صفقات تبادلية محتملة بين الهلال والنصر والأهلي، في الصيف القادم، فيما يُمكن أن يُطلق عليها اسم "صفقة القرن الثلاثية".

وأوضحت الصحيفة أن نادي الهلال، برئاسة فهد بن نافل، يسعى لتدعيم مركز خط الوسط الارتكاز، بعد إصابة عبدالله عطيف، بقطع في الرباط الصليبي، وعدم الاقتناع حتى الآن، بإمكانيات الكولومبي غوستافو كويلار

ووضعت إدارة الهلال، اللاعب البرازيلي المتألق في صفوف النصر، بيتروس، على رأس أولويتها، لدعم مركز الارتكاز.

وأوضحت الصحيفة: "على الرغم من تأكيدات البعض بأن النصر، فعل بند تمديد عقد بيتروس، لمدة عامين إضافيين، إلا أن النجم البرازيلي نفسه،متردد حتى الآن في البقاء داخل قلعة العالمي من عدمه، وفي حال قرر بيتروس، عدم الاستمرار مع النصر، قد يفجر مفاجأة القرن في السعودية، بارتداء قميص الهلال، بداية من الموسم المقبل".

وكشفت الصحيفة عن أن النصر، يبحث التعاقد مع لاعب جناح بديل للنيجيري أحمد موسى، الذي لا يقدم أي شيء للفريق، منذ الانضمام إليه في صيف 2018.

وتنتظر إدارة النصر، موقف اللاعب الجزائري يوسف بلايلي، من مواصلة مشواره مع الأهلي بعد أن طالب في وقت سابق بفسخ تعاقده مع النادي لعدم الحصول على مستحقاته، من أجل التعاقد معه، ليكون بديلًا قويًا عن أحمد موسى.

وكان النصر حاول في صيف 2019 التعاقد مع الجزائري يوسف بلايلي، من الترجي الرياضي التونسي، لولا تدخل الأهلي، ونجاحه في خطف اللاعب

ونوهت الصحيفة إلى أن: "الأهلي أصبح قريبًا للغاية من التعاقد مع كارلوس إدواردو، أسطورة الأجانب في الهلال، الذي لا يزال مستقبله مجهولًا مع الزعيم، بعد الانقسام الموجود داخل النادي بشأن التجديد معه من عدمه،

لكن الاتجاه الأقرب حتى الآن داخل الهلال، هو التخلي عن إدواردو، هداف الأجانب في قلعة الزعيم بـ80 هدفًا في كافة البطولات، والذي ينتهي عقده في يونيو القادم، وتعويضه بلاعب وسط جديد".