نتيجة التحاليل الأخيرة من "كورونا" تحبط نجم يوفنتوس

المصدر: جوني جبور - دبي

أعلنت أوريانا ساباتيني، صديقة الأرجنتيني باولو ديبالا لاعب يوفنتوس الإيطالي، أن نتيجة التحاليل الأخيرة، ظهرت إيجابية لمرة جديدة بعدما كانت سلبية.

وقالت ساباتيني في تصريحات لوسائل إعلام إيطالية: "أجرينا اختباراً جديداً وتحولت النتيجة لإيجابية، واتضح أننا لازلنا نحمل الفيروس، فلا أعرف حقيقةً لماذا ظهرت النتيجة سلبية ثم إيجابية".

وأضافت: "عرفت أن من يصاب بكورونا، ممن الممكن أن تتحول نتيجة إلى سلبية ثم تعود مرة أخرى إيجابية، لذلك تجري تحاليل جديدة لديبالا لمرة ثانية للحصول على مزيدٍ من التأكيد".

واختتمت: "نحن في صحة جيدة، ولا نهاني من أعراض، لكننا يجب أن نبقى في الحجر الصحي مرة أخرى".

ويذكر أن نجم اليوفي ديبالا، كان قد أعلن في وقت سابق إصابته بفيروس كورونا المستجد، قبل أن يؤكد مؤخراً شفائه، ويعد الأرجنتيني ثالث لاعبي يوفنتوس الإيطالي اللذين ثبت إصابتهم في الفيروس التاجي "COVID-19"، بعد الإيطالي روجاني، والفرنسي ماتويدي.