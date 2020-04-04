بأمر الفيفا.. ليفربول مهدَّد بفقدان محمد صلاح

المصدر: معاذ كمبال- أبوظبي

صدَّرت صحيفة «ميرور» الإنجليزية القلق لجماهير فريق ليفربول، حول صعوبات يتوقع أن تواجه نجم الفريق، الدولي المصري محمد صلاح، للاستمرار في المشاركة مع "الريدز" لأشهر عدة.

وذكرت الصحيفة أن فريق ليفربول يواجه احتمالية غياب المهاجم محمد صلاح لأشهر عدة في عام 2021، بسبب سيل من الاستحقاقات الدولية، نظراً لتأجيلها في العام الجاري بسبب كورونا، إذ تقام بطولة كأس الأمم الإفريقية بالكاميرون في يناير وفبراير، بينما من المقرر أن تقام أولمبياد طوكيو في يوليو وأغسطس.

ونشرت الصحيفة مقابلة أجرتها مع اللاعب المصري السابق أحمد حسام (ميدو)، قال فيها إن محمد صلاح سيكون مطالباً بالانضمام للمنتخب المصري، للمشاركة معه في الاستحقاقات الدولية.

وأكد «ميدو» أنه يجب على صلاح الالتحاق بالمنتخب الوطني، مشيراً إلى أن نادي لليفربول ليس الحق في الرفض، وقال: «هذه قواعد (الفيفا)، ولا يمكنهم منعه من الانضمام للمنتخب لأي سبب».

وتابع: «صلاح لاعب مهم للغاية مع المنتخب الأول أو الأولمبي، لاعب بخبرته وشخصيته يمكن أن يصنع الفارق».