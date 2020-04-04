سواريز يشعر بـ «الألم» لتهمة رفض لاعبي برشلونة خفض رواتبهم

المصدر: مونتيفيديو ■أ.ف.ب

تذمر الأوروغوياني لويس سواريز، من الانتقادات التي وجهت إليه وزملائه في نادي برشلونة الإسباني نتيجة التأخر في الموافقة على خفض رواتبهم في ظل توقف الدوري بسبب فيروس كورونا المستجد، مشيراً الى أنه شعر بـ«الألم» مما حصل بحق اللاعبين.

وقال سواريز لإذاعة «سبورت 890» الأوروغويانية، إن «الناس قالوا أشياء مثل أن اللاعبين لا يريدون المساهمة، وأن لاعبي كرة السلة وكرة اليد (في برشلونة) توصلوا الى اتفاق ونحن (فريق كرة القدم) لم نفعل ذلك»، موضحاً «لم نتوصل الى اتفاق، لأننا كنا ننتظر إيجاد أفضل حل للنادي ولمصلحتنا ومحاولة مساعدة الموظفين».