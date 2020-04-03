رسمياً .. الدوري الإنجليزي لن يستأنف بداية يونيو

المصدر: جوني جبور - دبي

أعلنت رابطة الدوري الإنجليزي، في بيان لها، أن الدوري الممتاز "بريميرليغ"، لن يستأنف في بداية يونيو المقبل، وأن استكمال ما تبقى من جولات موسم (2019-2020)، مرهون بأن يكون ذلك آمناً ومناسباً لإقامة المباريات. وجاء ذلك في الاجتماع الذي عقدته رابطة الدوري الإنجليزي لكرة القدم اليوم، لبحث مصير المسابقة المتوقفة في الفترة الحالية، جراء تفشي فيروس كورونا.

ووفقاً للبيان تم التأكيد مجدداً على أن الأولوية القصوى هي الحفاظ على سلامة وصحة الجميع، بما في ذلك اللاعبين والمدربين والمديرين، وموظفي الأندية والجمهور. وأضاف: "هناك هدف مشرك وهو لعب جميع مباريات الدوري والكأس المحلية المتبقية، مما يمكنا من الحفاظ على نزاهة كل مسابقة، ومع ذلك فإن أي عودة للعب لن تكون إلا بدعم كامل من الحكومة، وعندما يسمح الإرشاد الطبي بذلك".