بطل العالم في الشطرنج يتحدى "كورونا" بتنظيم أغلى "بطولة افتراضية"

المصدر: معاذ كمبال - أبوظبي

أعلن بطل العالم في لعبة الشطرنج، النرويجي ماغنوس كارلسن، أنه سينظم أغلى بطولة للشطرنج عبر الإنترنت في التاريخ خلال الشهر الجاري كجزء من خططه لتطوير اللعبة، في الوقت الذي توقف النشاط الرياضي ككل في العالم بسبب جائحة فيروس كورونا, معتبراً أنها اللحظة التاريخية للعبة الشطرنج، خصوصاً وأنها لا تحتاج بالضرورة لتواجد المنافسين في قاعة مغلقة، وأن العالم الافتراضي يناسبها.

وأشار كارلسن في تصريحات صحافية نشرتها صحيفة (الغارديان) البريطانية إلى أن سبعة لاعبين آخرين سينضمون إليه في المنافسة على الجوائز المالية، التي تبلغ قيمتها 250 ألف دولار، في حدث سيستمر لمدة أسبوعين، موضحاً أن البطولة ستساعد في نشر اللعبة، خصوصاً في الوقت الحالي، الذي يفتقر فيه العالم للترفيه التنافسي.

وقال كارلسن:" الشطرنج لعبة فريدة في عالم الرياضة، نفس اللوح الخشبي الذي يتم فيه تحريك القطع، يمكن أن يتحول إلى شاشة الكمبيوتر، واعتقد أن اللحظة الحالية تاريخية بالنظر إلى انه يمكن مواصلة اللعب بصورة احترافية عبر الانترنت، العالم يحتاج إلى متابعة رياضة مباشرة في الوقت الحالي، لأن جميع الرياضيات الأخرى معلقة".

وذكرت صحيفة الغارديان أنه لا يجب على اللاعبين ارتداء الملابس الرسمية، فيما سيتم استخدام تدابير لمكافحة الغش بوضع كاميرات مراقبة للتأكد من عدم استخدام برامج مساعدة، أو الحصول على مساعدة من أي شخص موجود بجوارهم.