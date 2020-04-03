تعرف إلى أول فريق عربي يقرر تخفيض رواتب لاعبيه

المصدر: أحمد طارق - دبي

بدأ نادي اتحاد الجزائر، حامل لقب دوري المحترفين الجزائري لكرة القدم، الخطوات الفعلية لتحفيض رواتب لاعبيه إثر توقف المنافسات في ظل الأزمة التي خلفتها جائحة فيروس كورونا المستجد. وصرح رئيس النادي عاشور جلول بأن مجلس إدارة النادي قرر خفض رواتب اللاعبين، في حال استمر توقف الدوري، إلى ما بعد 19 الجاري، وهو التاريخ الذي حددته وزارة الشباب والرياضة الجزائرية كتدبير احترازي لاستئناف النشاط الكروي، ما يعني بالنسبة للكثيرين أن الأمر رسمي، كون من المستحيل استمرار المنافسات في الفترة المحددة.

ويعد الاتحاد، الفريق العربي الأول الذي يبدأ التحرك بشكل رسمي من أجل خفض رواتب اللاعبين، وقال عاشور للإذاعة الجزائرية اليوم:"لا يمكننا أن نستمر على هذا النحو، سنضطر لمراجعة رواتب اللاعبين، هذا أمر حتمي". ومن ناحية أخرى، كشف عاشور جلول أنه سيجرى التبرع بمعدات طبية، بينها أجهزة تنفس صناعي، للصيدلية المركزية للمستشفيات، التابعة لوزارة الصحة الأحد المقبل، لدعم جهود مكافحة وباء فيروس كورونا.