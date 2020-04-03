تونسي وسوداني و"زملكاوي سابق" على رادار تعاقدات الأهلي المصري

المصدر: سيد مصطفى - دبي

بدأت إدارة النادي الأهلي المصري، التحرك بقوة لإبرام صفقة جماهيرية من العيار الثقيل لتعويض رحيل لاعبها الدولي، أحمد فتحي، إلى نادي بيراميدز. وكشف الإعلامي، أحمد شوبير، أن ظهير أيمن النجم الساحلي التونسي، وجدي شريده، والسوداني أطهر الطاهر، الذي يلعب في ذات المركز، على رأس أولويات الأهلي للتعاقد مع أحدهما في الانتقالات الصيفية.

في المقابل كشف وكيل الطاهر، أنه بالفعل تلقى اتصالات شفوية من قطبي الكرة المصرية، الأهلي والزمالك للتعاقد مع مدافع الهلال السوداني، مشيرا إلى أن المفاوضات أولية فقط حتى الآن. ومحلياً، تحرك الأهلي باتجاه التعاقد مع ظهير أيمن محلي، وتدور الأسماء في فلك لاعب الزمالك السابق، عمر جمعة، لاعب نادي بيراميدز، وزميله في الفريق، رجب بكار، ولاعب المصري كريم الطاهر.

وكان فتحي رفض تمديد عقده مع الأهلي المصري مقابل 23 مليون جنيه مصري لموسمين، وفضل الرحيل إلى نادي بيراميدز، الذي قدم له عرضا مالياً بـ45 مليون جنيه للتوقيع في ثلاث مواسم.