دروغبا لأطباء فرنسيين: الأفارقة ليسوا فئران تجارب لفيروس كورونا

المصدر: أحمد طارق - دبي

وجه نجم منتخب كوت ديفوار، وفريق تشيلسي السابق، ديدييه دروغبا، انتقادات حادة بسبب رغبة بعض الأطباء في فرنسا إجراء بعض التجارب على الأفارقة لاكتشاف لقاح علاج فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19).

واقترح طبيبان فرنسيان تجربة لقاح على الأفارقة، بحجة أنهم لا يمتلكون أقنعة واقية، ولا أنظمة صحية فعالة، إذ قالا في حديث تلفزيوني نشر على وسائل إعلام عديدة: "هذا ربما يتسبب في جدل، ولكن هل نستطيع القيام بدراسة في إفريقيا، إذ لا يمتلكون أقنعة ولا علاج؟ ما رأيك؟"، ليرد الثاني: "لديك الحق، ونحن نفكر في إجراء دراسة موازية في إفريقيا، وأعتقد أن هناك طلب لم يتم الإعلان عنه، ولكن سيخرج إلى النور، ونفكر بجدية في هذا الأمر، كما أننا لا نرفض أي دراسة في أوروبا أو أستراليا".

وقال دروغبا على حسابه في (تويتر): "هذا أمر لا يمكن تصوره، وإفريقيا ليست معملا للاختبارات، هذه التصريحات ما هي إلا تزييف وعنصرية للغاية، ساعدوا في إنقاذ إفريقيا من فيروس كورونا، ولكن لا تستخدموا الأفارقة كفئران تجارب، هذا أمر مقزز، ويجب على القادة الأفارقة تحمل مسؤولية حماية شعبهم من هذه المؤامرات المروعة".