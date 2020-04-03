الاتحاد الأوروبي لكرة القدم لا يرى مبررا لإنهاء البطولات المحلية

المصدر: وكالات

رأى الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (ويفا) اليوم أنه "من المبكر"، و"غير المبرر"، لأي بطولة محلية أن تتخذ قرار إلغاء الموسم بشكل نهائي بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد، وذلك بعد يوم على قرار رابطة الدوري البلجيكي بإنهاء الموسم، و"قبول الترتيب الحالي، كتصنيف نهائي".

وفي البيان الذي أرسله بالاشتراك مع رابطتي الأندية الأوروبية والدوريات الأوروبية، وحصلت وكالة (فرانس برس) على نسخة منه، أبدى رئيس الاتحاد الأوروبي السلوفيني ألكسندر تشيفيرين "ثقته" باحتمال عودة المنافسات "في الأشهر المقبلة"، مضيفا "نعتقد أن أي قرار بانهاء المسابقات المحلية في هذه المرحلة، سابق لأوانه، وليس له ما يبرره".

ومن المتوقع أن تصدق الجمعية العمومية على قرار رابطة الدوري البلجيكي بإيقاف الموسم نهائيا في 15 أبريل الحالي، وما يترتب عن ذلك من تتويج لفريق كلوب بروج باللقب، بما أنه كان يتقدم بفارق 15 نقطة على أقرب ملاحقيه، قبل تعليق الدوري حتى نهاية الشهر الحالي.

وشهد الدوري انهاء 29 مرحلة من اصل 30 ضمن الدوري المنتظم، قبل انطلاق فترة الـ"بلاي اوف"، والتي كان مقررا ان يشارك فيها أول ستة اندية في الترتيب. ونتيجة الدور الفاصل، يتأهل صاحب المركز الاول الى دور المجموعات من مسابقة دوري ابطال اوروبا، الوصيف الى الدور التمهيدي الثالث من المسابقة القارية الاولى، والثالث الى الدور الفاصل من الدوري الاوروبي "يوروبا ليغ".

وقرر مجلس ادارة الرابطة الذي اجتمع عبر الفيديو الخميس "بالاجماع انه من غير المرغوب فيه، بصرف النظر عن السيناريو، متابعة المسابقة بعد 30 يونيو"، وتمنى "عدم استئناف مسابقات موسم 2019-2020". وعمليا تم الغاء الدور الفاصل "بلاي أوف" المقام بنظام الدوري المصغر.