ميسي ورونالدو وبيليه ومارادونا.. ماركا تصوت للأفضل بالتاريخ

المصدر: محمد أبوإسماعيل - دبي

الأفضل في تاريخ كرة القدم هل هو الأسطورة البرازيلية بيليه والذي توج بلقب كأس العالم لبلده، أم الأرجنتيني مارادونا، أم الساحر رونالدينيو، الأسطورة ميسي المتوج بلقب أفضل لاعب 6 مرات بدون أي لقب دولي، أم البرتغالي رونالدو المتوج بلقب أفضل لاعب في العالم 5 مرات ودوري أبطال أوروبا نفس العدد أم الظاهرة البرازيلية رونالدو، أسماء لا حصر لها في تاريخ كرة القدم، كتبت أسمائها في تاريخ كرة القدم وعلقت الجماهير بها.

واستغلت صحيفة “ماركا” الإسبانية فترة توقف البطولات العالمية وأجرت استفتاء كبير على موقع الصحيفة على لقب أفضل لاعب في التاريخ، بمشاركة نجوم العالم، وبنظام خروج المغلوب "بلاي أوف" من دور الستة عشر مرورا بالدور ربع النهائي وقبل النهائي، ومن ثم النهائي.

وشهدت السنوات الماضية تألق النجم الأرجنتيني ميسي صاحب الكرة الذهبية 6 مرات ومقارنته المستمرة مع البرتغالي كريستيانو رونالدو، وهو ما جعل الجمهور والصحافة العالمية تقوم بإجراء الإستفتاءات بإستمرار للوصول لرأي الجمهور في هذه المعادلة الصعبة.

وشارك في الاستفتاء عدد من نجوم الساحرة المستديرة سابقين وحاليين، وهم الثنائي الحالي الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم برشلونة، وكريستيانو رونالدو هداف يوفنتوس، إضافة إلى كل من، البرازيلي بيليه، ومواطنه رونالدو الظاهرة، والأرجنتيني دييغو أرماندو مارادونا، وألفريدو دي ستيفانو، والفرنسي زين الدين زيدان، والهولندي يوهان كرويف، والفرنسي ميشيل بلاتيني، والبرتغالي أوزيبيو، والحارس السوفيتي ليف ياشين، والإيطالي باولو مالديني، والهنغاري فرنسيس بوشكاش، والألماني فرانز بيكنباور، والإنجليزي جورج بيست.

ونجح في الوصول إلى النهائي الثنائي ليونيل ميسي، الذي تفوق في الدور قبل النهائي على البرازيلي الظاهرة رونالدو، فيما بلغ البرتغالي كريستيانو رونالدو النهائي على حساب الأسطورة مارادونا.

وفي النهائي الذي شهد تصويت أكثر من 450 ألف شخص، تفوق رونالدو على ميسي، حيث حصل النجم البرتغالي على 246 ألف صوت، أي بمعدل بلغ 54%، مقابل 209 ألف صوت للنجم الأرجنتيني، أي بمعدل بلغ 46%.

وحل الظاهرة رونالدو في المرتبة الثالثة وتلاه ماردونا في المركز الرابع بفارق ضئيل، بمعدل 51%، مقابل 49%.