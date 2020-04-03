«كورونا» يشطب 9 مليارات يورو من القيمة السوقية للاعبين في أوروبا

المصدر: حميد نعمان -دبي

قالت صحيفة «ذي صن» البريطانية، أمس، إن دراسة أعدتها مؤسسة «سي أي إي إس»، المتخصصة في الشؤون الاقتصادية لكرة القدم، تؤكد أن فيروس كورونا ستكون له تأثيرات سلبية شديدة على القيمة السوقية للاعبين في سوق الانتقالات بالقارة الأوروبية، خصوصاً على مستوى الدوريات الخمس.

وأشارت إلى أن الانخفاض سيصل إلى 28% بقيمة تسعة مليارات يورو، موضحة أن القيمة المسجلة قبل انتشار الوباء، البالغة 32.2 مليارات يورو، ستنزل إلى 23.5 مليار يورو بنهاية الموسم في يونيو المقبل.

ويعد نجم فريق مانشستر يونايتد، الفرنسي بول بوغبا، أكبر الخاسرين، إذ نزلت قيمته السوقية بأكثر من النصف، وقد تنزل أكثر تحت 40 مليون يورو المسجلة حالياً، خصوصاً بعد موسم سيئ م يخض فيه مباريات كثيرة، بسبب توالي الإصابات. وتعد أندية مانشستر سيتي وبرشلونة وريال مدريد وتشلسي وأرسنال من بين الأكثر تضرراً بسبب الانخفاض الكبير في القيمة السوقية للاعبيها، نتيجة تأثيرات «كورونا».

- القيمة السوقية لنجم مان يونايتد بول بوغبا انخفضت بنسبة 50%.