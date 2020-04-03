رومينيغه: أزمة «كورونا» تجلب فرص معالجة رواتب اللاعبين غير الصحية

المصدر: برلين - أ.ف.ب

ستضع أزمة تفشي فيروس كورونا المستجد حداً لتضخم «غير صحي» للرواتب وانتقالات لاعبي كرة القدم، بحسب الرئيس التنفيذي لنادي بايرن ميونيخ الألماني، كارل-هاينتس رومينيغه.

وقال النجم السابق، أمس، في افتتاحية بمجلة النادي: «أي أزمة تجلب معها الفرص، بلغت الرواتب ورسوم الانتقالات مبالغ غير صحية منذ زمن، فيروس (كورونا) والأزمة التي استحدثها، سيؤديان إلى إيقاف: دائماً أكثر، دائماً أغلى، دائماً أسرع».

وتابع المهاجم السابق: «العرض والطلب سينظمان سوق الانتقالات ويفرضان توازناً جديداً».

وتردد بايرن، أحد أغنى الأندية في العالم وصاحب الرقم القياسي في عدد مرات إحراز لقب الدوري المحلي، في السير بخط التعاقدات الباهظة في السنوات الماضية.

وتبلغ أكبر صفقة في تاريخ النادي البافاري 80 مليون يورو، أنفقها عام 2019 لضم المدافع الفرنسي، لوكاس هرنانديز. وقبلها لم يتجاوز عتبة مبلغ 41.5 مليون يورو أنفقها لضم الفرنسي الآخر لاعب الوسط كورنتان توليسو في 2017.