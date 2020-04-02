عاجل.. الاتحاد الأوروبي يعلق العمل بقانون اللعب المالي النظيف

المصدر: دبي - الامارات اليوم

قرر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" تعليق العمل بقانون اللعب المالي النظيف، للموسم القادم (2020-2021)، بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

وقال "يويفا" في بيان رسمي اليوم: "هذه الظروف الاستثنائية الحالية، تتطلب بعض التدخلات المحددة، وذلك من أجل تسهيل عمل الاتحادات الأعضاء والأندية. سيتم منح الاتحادات الأعضاء، مزيدا من الوقت لإكمال عمليات التراخيص، للأندية للمشاركة في مسابقات الاتحاد الأوروبي في الموسم المقبل".

وأوضح: "نتيجة لتزايد عدم اليقين الناتج عن الأحداث غير العادية الجارية، قررت اللجنة التنفيذية أيضا تعليق أحكام قانون اللعب المالي النظيف، وهذا القرار ينطبق على الأندية المُشاركة في مسابقات الاتحاد لموسم (2020-2021)".

وكان الاتحاد الأوروبي كان قرر أمس الأربعاء، تعليق مباريات دوري أبطال أوروبا، والدوري الأوروبي بسبب تفشي وباء كورونا.

ولن تخضع الأندية التي ستلعب في المسابقات الأوروبية المُقبلة لقواعد صارمة تلزمها بألا تتجاوز حد معين من الأجور.

وتنص قواعد اللعب المالي النظيف على عدم السماح للنادي بالإنفاق أكثر من دخله، وأن يكون هناك موازنة بين المصروفات والأرباح، ما يحقق اكتفاء ذاتيا ماليا للأندية على المدى الطويل.

وكان الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، قد قرر معاقبة نادي مانشستر سيتي الإنجليزي، لخرق قواعد اللعب المالي النظيف، وبالتالي حرمانه من المشاركة في المسابقات الأوروبية لمدة عامين، بالإضافة إلى غرامة مالية، وليس معروفا حتى الآن ما إذا كان سيتم تعليق هذه العقوبة، أم سيحرم الفريق الإنجليزي من المشاركة في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.