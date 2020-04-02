بشرى سارة لليفربول ومحمد صلاح.. لقب الدوري يقترب

المصدر: محمد أبوإسماعيل - دبي

يبدو أن لقب الدوري الإنجليزي الغائب منذ 30 عاماً أصبح قريباً من الإنفليد، معقل فريق ليفربول، رغم توقف الدوري الإنجليزي، ولكن سيسهم بالتأكيد قرار الاتحاد البلجيكي لكرة القدم إلغاء الدوري وتتويج فريق كلوب بروج باللقب في تحرك بقية الاتحادات الأوروبية الأخرى من أجل حسم ملفاتها.

وكان الاتحاد البلجيكي لكرة القدم قرر إنهاء الموسم الكروي بالبلاد وإلغاء بقية المباريات وإعلان كلوب بروج المتصدر الحالي بطلاً للدوري.

وجاء إعلان الاتحاد البلجيكي ذلك بسبب صدارة كلوب بروج بفارق 15 نقطة عن أقرب منافسيه، وبالتالي سيكون ليفربول هو الأقرب للتتويج باللقب، خاصة إذا نظرنا إلى الحالة المأساوية التي تعيشها بريطانيا مع حالات الإصابة والوفاة بفيروس كورونا المستجد.

الخيارات كثيرة من أجل تكملة البطولات الأوروبية الكبرى لكن يبدو أنه من الصعب استكمالها في ظل انتشار هذا الوباء الجديد، لكن حال ليفربول يبدو مختلفاً كونه يتصدر البطولة بفارق 25 نقطة عن أقرب منافسيه فريق مانشستر سيتي، ولذلك سيكون القرار في يد رابطة الدوري الإنجليزي، خصوصاً أن كل الفرق واللاعبين في الدوري الإنجليزي اعترفوا بأحقية كتيبة كلوب بالتتويج بالدوري.

وبذلك سيكمل النجم المصري محمد صلاح ألقابه مع الفريق الإنجليزي الذي بدأ بدوري أبطال أوروبا ثم الدوري الأوروبي وبطولة العالم للأندية.