رسمياً إلغاء أول دوري أوروبي وتتويج المتصدر

المصدر: محمد أبوإسماعيل - دبي

حسم أول دوري أوروبي مصيره مبكراً ولم ينتظر الدوريات الأوروبية الأخرى لتحديد مصيرها نتيجة تفشي فيروس كورونا في العالم أجمع، حيث قرر الاتحاد البلجيكي لكرة القدم إنهاء الموسم الكروي بالبلاد وإلغاء بقية المباريات وإعلان كلوب بروج المتصدر الحالي للدوري بطلاً للدوري.

وتعاني البطولات الأوروبية أزمة حقيقية في استمرار بطولاتها بسبب هذه الأزمة الطاحنة، ولذلك تم تعليق البطولات الأوروبية الكبرى للعام المقبل، وهذه الخطوة مقترحة حالياً في إسبانيا وإيطاليا وفرنسا.

وقد تم الموافقه على هذه الخطوة كون فريق كلوب بروج ينفرد بالصدارة بفارق 15 نقطة، ولذلك قرر الاتحاد البلجيكي نهاية مسابقة الدوري، ليفوز كلوب بروج بلقب الدوري، كما سيتم صعود فريقين إلى الدرجة الأولى، مع عدم هبوط أي فريق.

وكان بروج جاء ثانياً في الموسم الماضي خلفاً لفريق ريسنج جنك البطل الذي كان يحتل المركز السابع عندما توقفت المسابقة الشهر الماضي، بسبب انتشار فيروس كورونا، ويجب التصديق على قرار رابطة دوري المحترفين خلال اجتماع 24 نادياً من أول درجتين في الدوري، لكنه طالب بالفعل 17 نادياً منذ أيام بإلغاء الموسم الجاري.