أياكس الهولندي يلغي عقد المغربي عبدالحق نوري

المصدر: أمستردام - د.ب.أ

كشف تقرير إخباري أن نادي أياكس الهولندي لكرة القدم ألغى عقد لاعبه ذي الأصول المغربية، عبدالحق نوري، الذي يعاني أزمة صحية منذ فترة طويلة.

وأوضحت صحيفة «دي تليغراف» الهولندية، بموقعها على الإنترنت مساء أول من أمس، أن عقد لاعب خط الوسط نوري (22 عاماً)، كان من المفترض أن يستمر حتى أول يوليو 2020، وكان يتضمن بنداً يقضي بالتجديد التلقائي، لكن النادي ألغى العقد.

وكان نوري تعرض لمشكلات بالمخ في يوليو 2017 إثر أزمة قلبية، ودخل في غيبوبة استفاق منها قبل أيام قليلة.

ومنذ دخول نوري الغيبوبة، يدفع أياكس راتب اللاعب بشكل شهري، وسيواصل ذلك حتى نهاية العقد في يوليو المقبل.