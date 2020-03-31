"فيفا" يعتزم مساعدة مجتمع كرة القدم بمليار ونصف دولار

المصدر: وكالات

أكد الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) الثلاثاء، أنه يعتزم تقديم "مساعدات" لكرة القدم العالمية بعد ان اغرق وباء فيروس كورونا المستجد الاندية والبطولات فى ركود مالي غير مسبوق.

وأدى انتشار فيروس "كوفيد-19" إلى شلل شبه كامل في الحركة الرياضية حول العالم بما في ذلك تعليق البطولات الكروية الخمس الكبرى بالإضافة الى دوري ابطال أوروبا والدوري الاوروبي (يوروبا ليغ) إلى أجل غير مسمى، كما أسفرت عن إرجاء كأس أوروبا وكوبا أميركا 2020، إلى العام المقبل.

وقال الاتحاد الدولي الذي لديه 1,5 مليار دولار (1,36 مليار يورو) احتياطي، وإنه "يفكر في سبل مساعدة مجتمع كرة القدم العالمي".

واضاف الفيفا ان الشكل الذي ستتخذه هذه المساعدة "قيد الدراسة والمناقشة حاليا بالتعاون مع أعضاء الاتحاد والاتحادات المحلية والشركاء الآخرين".

وكان الفيفا قد أعلن في وقت سابق أنه أنشأ مجموعة عمل تساعد الاتحادات القارية للحد من تأثير أزمة فيروس "كوفيد-19".