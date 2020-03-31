»كريستيانو رونالدو يوجه رسالة جديدة في «تويتر

المصدر: محمد أبوإسماعيل - دبي

حرص لاعب يوفنتوس الإيطالي وأفضل لاعب في العالم خمس مرات، النجم كريستيانو رونالدو، على توجيه رسالة جديدة وهو موجود في منزله مع أولاده، حيث نشر على حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، نصيحة لجمهوره، وتحية شكر للأطباء والعاملين في المجال الصحي.

وكان النجم البرتغالي قد غادر إلى البرتغالي، وظل في الحجر المنزلي إلى حين التأكد من عدم إصابته، بعد أن أصيب زميله الإيطالي دانييلي رواني، بالفيروس، ثم تم الإعلان بعد ذلك عن إصابة لاعبي يوفنتوس، الفرنسي بلايز ماتويدي والأرجنتيني باولو ديبالا أيضاً.



وقال كريستيانو رونالدو، في «تغريدة» عبر حسابه على موقع «تويتر»: «إنها لحظة صعبة على العالم أجمع، دعونا نكن شاكرين للأمور التي تهم صحتنا وعائلاتنا، ابقوا في المنزل، ودعونا نساعد موظفي الرعاية الصحية الذين يقاتلون للحفاظ على الأرواح».