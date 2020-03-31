بالصور.. تعرف إلى بدائل محمد صلاح المنتظرين في ليفربول

المصدر: محمد أبوإسماعيل - دبي

واصلت شبكة «ليفربول إيكو» العالمية إلقاء الضوء على اللاعب المصري وهداف فريق ليفربول الإنجليزي، بعد أن كانت قد سردت الكثير عن اللاعب دفاعاً عما يقدمه مع بطل أوروبا، ولكن هذه المرة وجهت طلباً لمسؤولي ليفربول بضرورة التفكير في بدائل للاعب المصري، بعد التكهنات الكبيرة التي صاحبت مستقبل اللاعب.

وكان محمد صلاح قد انتقل من روما إلى ليفربول في عام 2017، ثم تم التجديد معه ليصبح أغلى لاعب في الفريق بعقد ينتهي في 2023، بعد أن تمكن صلاح من إثبات نفسه بشكل سريع، حيث سجل 44 هدفاً في مختلف المسابقات في الموسم الأول، و27 هدفاً في الثاني، و20 هدفاً هذا الموسم حتى الآن.



وسلطت الشبكة العالمية الضوء على هوية اللاعب القادر على خلافة محمد صلاح في صفوف فريق ليفربول الإنجليزي، على المدى البعيد، خصوصاً في ظل انتشار التكهنات حول مستقبل النجم المصري، وأشارت إلى أن محمد صلاح يُعد من أكثر اللاعبين الذين يُصعب على الإدارة إيجاد البديل المناسب لهم، بناءً على خطورته وأهميته بالنسبة للفريق، وغزارته التهديفية.

ورصدت الشبكة عدداً قليلاً من اللاعبين قد يتمكنوا من خلافة محمد صلاح بنجاح في ليفربول، في المستقبل.

مبابي

يُعد كيليان مبابي هو التوقيع الحلم بالنسبة لكل نادٍ كبير، ولكن من المرجح أن انتقاله بعيداً عن باريس سان جيرمان سيجعله أغلى لاعب في التاريخ. يرى الكثيرون أن مبابي هو الوريث الطبيعي لنجم برشلونة ليونيل ميسي كأفضل لاعب في العالم، وارتبط في الفترة الأخيرة بإمكانية الانتقال إلى ليفربول. يُعد مبابي أحد البدائل القليلة التي سيجدها ليفربول في سوق الانتقالات لخلافة صلاح، خصوصاًصة أنه يتسم بقوة هجومية، حيث أحرز 51 هدفاً في آخر 49 مباراة مع سان جيرمان في الدوري الفرنسي.

سانشو

نجح جادون سانشو في جذب انتباه كبار أندية أوروبا، بعد تألقه مع فريق بوروسيا دورتموند، ومن ضمن تلك الأندية ليفربول، إلى جانب ريال مدريد ومانشستر يونايتد وغيرهم، وسجل اللاعب 14 هدفاً، وصنع 15 هدفاً في 23 مباراة فقط في الدوري الألماني هذا الموسم، وهو رقم قياسي حقاً بالنسبة للاعب في عمره، حيث يبلغ 20 عاماً.

ديمبلي

ظهر ديمبلي مع برشلونة بمستوى مختلف تماماً عن بوروسيا دورتموند، حيث كان لاعباً ذا خطورة قوية مع النادي الألماني، ولم يتمكن اللاعب من إثبات نفسه بالدرجة المطلوبة منه في صفوف برشلونة، خصوصاً مع تكرار الإصابات التي أثرت بشكل سلبي كبير في مستواه.

وارتبط ديمبلي، في اليومين الماضيين، بنادي ليفربول، خصوصاً مع وجود احتمالية كبيرة للاستغناء عن خدماته من قِبل مسؤولي برشلونة في الصيف المقبل.

أداما تراوري

مهاجم وولفرهامبتون السريع، أداما تراوري، هو لاعب آخر تم ربطه بفريق ليفربول في الأشهر الأخيرة، وأشاد به مدرب ليفربول، وقال كلوب عن تراوري آنذاك: «هو لاعب لا يمكن اللعب أمامه في بعض اللحظات، إنه شخص لا يُصدق، ياله من لاعبه، هو جيد للغاية»، وعلى الرغم من مستوى تراوري، إلا أنه لا يصل إلى درجة تألق صلاح، ولكن أهدافه الستة وتمريراته الـ12 الحاسمة خلال الموسم الحالي تعني أنه سيتحسن كثيراً في المستقبل.

هارفي إليوت

هارفي إليوت هو لاعب بالفعل في نادي ليفربول، ولكنه يوجد مع فريق الشباب، ورغم ذلك فقد أثبت نفسه بقوة مع الفريق الأول عندما حصل على فرص المشاركة، وما قدمه إليوت من مهارة وجودة يؤكد على أنه يمثل مستقبل ليفربول.