الهلال السعودي يحتفظ بخدمات "الأسد الفرنسي"

المصدر: أحمد طارق-دبي

قررت إدارة نادي الهلال السعودي بند تمديد عقد مهاجم الفريق الأول، الفرنسي بافيتمبي غوميز، لعام آخر.

وأوضحت صحيفة الرياضية السعودية، أن إدارة الهلال فعلت بند التمديد للاحتفاظ بغوميز، الذي كان من المفترض أن ينتهي عقده بحلول يونيو المقبل.

وأشارت إلى أن عقد غوميز سينتهي بذلك في يوليو 2021، مع احتمال زيادة المدة في حال تم تمديد العقود الجارية للاعبين، بحسب نظام الاتحاد الدولي للعبة "فيفا"، والاتحاد السعودي.

وكان غوميز ساهم في فوز الهلال بلقب دوري أبطال آسيا العام الماضي، حيث حصل على لقب هداف البطولة برصيد 11 هدفاً.