«كورونا» يشلّ رياضة المحركات عالمياً.. سباق «إندي 500» الأميركي آخر ضحاياه

المصدر: جوني جبور - دبي

دفع تفشي فيروس «كورونا» وتحوله إلى جائحة عالمية، منظمي الأحداث الرياضية الكبرى حول العالم، بما فيها رياضة المحركات، إلى إعادة خياراتهم لموسم 2020، في ظل القيود الحكومية والإجراءات التي اتخذتها أغلب الدول على التجمعات، إلى جانب فرض تدابير الابتعاد الاجتماعي والحظر المنزلي، الذي كان من نتائجه السلبية على رياضة المحركات، إلغاء جولات وتأجيل انطلاق بطولات وسباقات تتبع لبطولات كبرى، كان آخرها توجه منظمي سباق «إندي 500» الأميركي الشهير، إلى اتخاذ قرار تأجيل السباق حتى أغسطس 23 المقبل.

«الإمارات اليوم»، ترصد الخسائر القاسية التي فرضها تفشي فيروس «كورونا» على رياضة المحركات، وأبرز البطولات والجولات التي تم إلغاؤها وتأجيلها جراء الوضع الراهن عالمياً.

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