لاعبو يوفنتوس يوافقون على خفض 100 مليون دولار من رواتبهم

المصدر: ميلانو - أ.ف.ب

أعلن نادي يوفنتوس حامل اللقب ومتصدر ترتيب الدوري الإيطالي لكرة القدم، أن لاعبيه، والمدرب ماوريستيو ساري، وافقوا على خفض رواتبهم في ظل تعليق منافسات البطولة وكل النشاطات الرياضية في البلاد، بسبب فيروس كورونا المستجد.

وأوضح نادي السيدة العجوز، في بيان، أن الاتفاق مع الإدارة سيعني «توفير 90 مليون يورو (100.5 مليون دولار) في السنة المالية 2019-2020».

وبدأت أندية عالمية عدة إبرام اتفاقات مع اللاعبين والعاملين فيها، أو حتى إعلان قرارات من جانب واحد، لخفض الرواتب في ظل الشلل شبه الكامل على مختلف الصعد الرياضية بسبب وباء «كوفيد-19».

وتخشى الأندية من التبعات المالية لهذا التوقف، الذي بدأ في مارس الجاري، لاسيما غياب إيرادات المباريات وعائدات البث التلفزيوني.

وتعد إيطاليا أكثر الدول تأثراً بوباء «كوفيد-19» في العالم.

وسبق للسلطات المحلية أن أعلنت وقف كل النشاطات الرياضية حتى الثالث من أبريل المقبل، لكن هذا الموعد بات في حكم الممدد في ظل الظروف الصحية الراهنة.

وأوضح يوفنتوس، بطل «سيري أ» في المواسم الثمانية الماضية، والذي كان يتصدر الترتيب بفارق نقطة واحدة عن لاتسيو قبل تعليق المنافسات، أن الاتفاق يشمل «خفض الرواتب بين مارس ويونيو».

ولفت إلى أنه في حال استكمال الموسم، قد يحصل اللاعبون في الأشهر اللاحقة على رواتب أعلى من تلك المحددة في عقودهم.

تخشى الأندية من التبعات المالية لتوقف النشاط، لاسيما غياب إيرادات المباريات وعائدات البث التلفزيوني.