"كورونا" يصطاد حارس مرمى برشلونة السابق روشتو

المصدر: جوني جبور-دبي

أعلنت إيسيل ريكبر زوجة حارس مرمى برشلونة والمنتخب التركي السابق، روشتو ريكبر، وعبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستغرام"، أن زوجها مصاب بفيروس "كورونا" المستجد.

وقالت زوجة روشتو عبر "إنستغرام": "كان كل شيء طبيعياً حتى ظهرت الأعراض فجأة، ومازلنا في حالة صدمة، وهذه أوقات صعبة للغاية، وأطلب من الناس أجمعين أن يكونوا واعين".

وأضافت: "اختباري أنا وابني وابنتي جاء سلبياً، لكن روشتو دخل المستشفى، ولا يسمح لنا برؤيته، وهذا هو الشيء الأكثر صعوبة، هو عدم القدرة على أن نكون معه".

وجاءت تصريحات إيسيل، لتؤكد ما تناقلته وسائل الإعلام العالمية، بأنه تم نقل الحارس المخضرم روشتو (47 عاماً)، والذي سبق له الذود عن مرمى برشلونة بين عامي 2003 و2006، إلى المستشفى، عقب اكتشاف إصابته بفيروس "كورونا COVID-19"