ترامب يستعين بلاعب بيسبول لمكافحة فيروس كورونا

المصدر: أحمد طارق - دبي

اتصل الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، بلاعب البيسبول الأميركي السابق، أليكس رودريغيز، الملقب بـ"أرود"، وخطيب الفنانة العالمية جنيفر لوبيز، ليطلب نصحيته حول سبل مكافحة وباء فيروس كورونا المستجد.

وكان موقع NBCSports.com، أول من نقل معلومات بشأن طلب الرئيس الأميركي رأي رودريغيز، حول محاربة مرض "كوفيد-19"، الذي أودى بحياة 1581 شخصاً في الولايات المتحدة.

والسبب وراء اتصال ترامب برودريغيز لأخذ رأي اللاعب السابق حول هذا الأمر تحديداً غير معروف، ولكن القائد السابق لفريق نيويورك يانكيز يحظى بشعبية كبيرة، كما أنه أصبح شخصية بارزة بعالم الأعمال في نيويورك، وربما يكون له رأي مثير للاهتمام حول الوضع الاقتصادي في البلاد، على خلفية انتشار الفيروس، وفقاً لبعض الفرضيات.

ونشرت وسائل إعلام أخرى معلومات تفيد بأن الاتصال برودريغيز، جاء ضمن سلسلة محادثات أجراها ترامب، لأخذ رأي شخصيات بارزة حول جهود حكومته لمكافحة كورونا.