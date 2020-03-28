رونالدو يوافق على تخفيض مهم في راتبه مع يوفنتوس

المصدر: حميد نعمان - دبي

ذكرت صحيفة «توتو سبورت» الإيطالية، المقربة من نادي يوفنتوس الإيطالي، أن نجم الفريق، المهاجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، عقد اجتماعاً استثنائياً مع إدارة النادي، حضره كذلك نجما الفريق: جيورجيو كيليني، وكذلك الحارس الأسطوري جيانلويجي بوفون، وكان موضوع الاجتماع تخفيض رواتب نجوم الفريق، في ظل جائحة «فيروس كورونا»، الذي ضرب إيطاليا بشدة، متسبباً في ما يناهز 10 آلاف وفاة حتى الآن.

وتسبب الفيروس في أضرار مالية جسيمة كذلك للنادي الإيطالي العريق، ما دعا الإدارة إلى عقد هذا الاجتماع لبحث سبل تخفيض الرواتب، خصوصاً بعد أن توصل النادي إلى اتفاق مسبق مع اللاعبين الآخرين.

وكشفت الصحيفة أن رونالدو وافق على التخلي عن ثلاثة ملايين و800 ألف يورو من راتبه السنوي، الذي يتعدى 30 مليون يورو. في المقابل، وافق كيليني وبوفون على تخفيض أقل من رونالدو، بحكم أن راتبهما أقل من مستوى النجم البرتغالي.