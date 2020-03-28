لمواجهة #كورونا.. مصانع فرق "الفورمولا1" في بريطانيا تتحول إلى صناعة الأجهزة الطبية

المصدر: جوني جبور - دبي

كشفت تقارير صحافية بريطانية، عن استجابة سبعة من الفرق مشاركة في بطولة العالم لسباقات "الفورمولا1"، والتي تتخذ من المملكة المتحدة مقراً لها، لدعوات الحكومة البريطانية، وذلك من خلال مساهمة فرقها التقنية في تصنيع الأجهزة الطبية المخصصة لمعالجة المصابين بـ "فيروس كورونا COVID-19".

وأشارت التقارير الصحافية، إلى أن فرق، مرسيدس، وريد بُل، ورينو، وماكلارين، وهاس، ورايسينغ بوينت، وويليامز، مجتمعة، قامت بإطلاق ما يسمى مشروع منطقة الصيانة (Pitlane)، الذي يمثل جزء من عملية التصنيع في المملكة المتحدة، والهادف إلى تصنيع أجهزة تنفس وغير من المعدات الطبية وتقديمها إلى الهيئات الطبية التي هي بحاجة ماسة لمثل هذا النوع من الأجهزة، وذلك من خلال الكوادر والموارد والخبرات الضخمة التي يتمتع بها تقني فرق "الفورمولا1" في تصميم وصناعة أجهزة نموذجية، وانتاجها بشكل سريع.

وأبدت الفرق السبعة، استعدادها المطلق لمواجهة كافة التحديات التي تتطلب منها انتاج تقنيات مبتكرة، تسهم في الحد من انتشار الفيروس.