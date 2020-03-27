البت في مصير الرياضيين المتأهلين إلى أولمبياد طوكيو

المصدر: وكالات

أكدت مصادر متطابقة الخميس أن الرياضيين الذين حجزوا بطاقاتهم لدورة الألعاب الأولمبية 2020، التي كانت مقررة الصيف المقبل، قبل تأجيلها من قبل اللجنة الأولمبية الدولية بسبب فيروس كورونا المستجد، سيضمنون المشاركة فيها العام المقبل. وأكدت المصادر أن اللجنة الأولمبية الدولية والاتحادات الرياضية الـ32، التي كان مقرراً أن تشارك في الأولمبياد هذا الصيف، قرروا عقب مؤتمر عبر الهاتف الخميس أن نحو 57% من الـ11 ألف رياضي ورياضية الذين كانوا سيشاركون في دورة طوكيو هذا الصيف، حجزوا بطاقاتهم إلى النهائيات، سيحتفظون بها في الموعد الجديد الذي سيكون العام المقبل.

وكان أحد المشاركين في المؤتمر لوكالة (فرانس برس)، توماس باخ (رئيس اللجنة الأولمبية الدولية)، شرح أولاً أسباب التأجيل، ثم قال إن الرياضيين المؤهلين لطوكيو 2020 سيتأهلون تلقائياً لعام 2021.