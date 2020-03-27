دورة افتراضية بين أندية الدوري الألماني عبر «فيفا 2020»

المصدر: برلين -أ.ف.ب

أعلنت رابطة الدوري الألماني لكرة القدم، أول من أمس، أنها ستطلق دورة افتراضية عبر الإنترنت تجمع فيها أندية الدرجتين الأولى والثانية، خلال الأسبوعين المقبلين، عبر لعبة «فيفا 2020» الالكترونية.

وفي ظل توقف المنافسات بسبب تفشي فيروس «كورونا» المستجد، الذي أدى إلى وفاة أكثر من 20 ألف شخص حول العالم، وأجبر أكثر من ثلاثة مليارات نسمة على ملازمة منازلهم، ارتأت رابطة الدوري إعادة إحياء أجواء المنافسة عبر العالم الافتراضي.

وسيشارك 26 نادياً من أصل 36 من الدرجتين الأولى والثانية في دورة أطلق عليها اسم «بوندسليغا هوم تشالنج»، حيث سيتألف كل فريق من لاعب محترف وأحد أفراد الجهاز الفني، على أن تنطلق غدا.

وستبث المباريات يومي السبت والأحد عبر قناة على موقع «يوتيوب»، مخصصة عادة لمسابقة افتراضية أخرى تحت اسم «فيرتشوال بوندسليغا».

وتنظم تلك المسابقة منذ عام 2012، وكانت تجمع فرقاً خاصة بالألعاب الإلكترونية تابعة للأندية، وكان من المقرر أن تقام مباراتها النهائية في نهاية الأسبوع، قبل أن يتم تعليقها أيضاً بسبب القيود المفروضة على حركة التنقل والتجمعات، ضمن جهود مكافحة انتشار فيروس «كورونا».