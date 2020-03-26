الاتحاد الإنجليزي يبدأ في التعامل مع أزمة "كورونا" ويلغي بطولات

المصدر: محمد أبوإسماعيل - دبي

كشفت صحيفة “ديلي ميل” الإنجليزية أن اتحاد اللعبة في الدولة بدأ اتخاذ إجراءات فعلية للتعامل مع أزمة فيروس كورونا الذي ضرب الرياضة وأوقف الحياة في العالم أجمع، حيث أكدت الصحيفة أن الاتحاد قرر إلغاء كل نتائج الموسم الحالي 2019-2020، بشأن الهبوط والصعود بداية من الدرجة الثالثة حتى السادسة، بجانب منافسات دوريات الهواه.

وكان إنجلترا قج بدأت بالتأثر الكبير بالفيروس الجديد بعد أن تقارب عدد المصابين من 10000 حالة وتوفي ما يقارب من 500 شخصاً، كما أنه ظهر بين أعضاء أندية الدوري الإنجليزي الممتاز، وحدث ذلك في نادي برايتون، آرسنال، وتشيلسي كما أعلن ليستر سيتي دخول 3 لاعبين الحجر الصحي لاشتباه إصابتهم بالفيروس، وكذلك نادي بورنموث أكد أنّ حارس مرماه البولندي أرتور بوروك، إلى جانب 4 أعضاء آخرين من الفريق الأول، ظهرت عليهم أعراض الفيروس.

وكان أول قرار لرابطة الدوري الإنجليزي تأجيل الدوري حتى 5 أبريل القادم، ثم تقرر التأجيل مجددًا حتى 30 أبريل، وبحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فمن المتوقع ألا يتم استئناف الدوري الإنجليزي مجددًا يوم 30 أبريل، حيث توجد نية لتأجيل المُسابقة لفترة أطول.

وأوضحت الصحيفة، أنه ستعقد عدة اجتماعات بين مسؤولي الدوري الإنجليزي، وكذلك أندية التشامبيونشيب، من أجل تمديد الإيقاف لوقت لاحق، وأشارت إلى أن عدم خوض اللاعبين للتدريبات لأكثر من أسبوعين، يعني أنّ عودة الدوري في 30 أبريل لن تكون واقعية، في ظل الحظر المفروض على المملكة المُتحدة.

ويتصدر فريق ليفربول الدوري الإنجليزي بفارق 25 نقطة عن أقرب منافسيه ويحتاج إلى 6 نقاط فقط من أجل التتويج بلقب الدوري.