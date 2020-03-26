تخفيض راتب مدرب المنتخب المصري حسام البدري 25%

المصدر: متابعات - الإمارات اليوم

كشف الاتحاد المصري لكرة القدم بأن المدير الفني لمنتخب الفراعنة حسام البدري طلب التنازل عن 25% من راتبه لحين انتهاء الفترة الطارئة التي تمر بها مصر والعالم تزامنا مع تفشي فيروس كورونا.

وقال الاتحاد المصري على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، اليوم الخميس، إن "القرار جاء بناء على طلب من الكابتن حسام البدري المدير الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم واستجابة لرغبته المطلقة بتخفيض راتبه، وتماشيًا مع تلك الأحداث الطارئة التي تمر بها البلاد".

وأضاف أن "اللجنة المكلفة بإدارة اتحاد الكرة وافقت برئاسة عمرو الجناينى، على تخفيض راتب البدري لحين انتهاء الأزمة الحالية وعودة النشاط الرياضي الكروي بعد تخطى البلاد لتلك الظروف الصعبة".