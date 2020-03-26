كورونا قد يجبر زلاتان إبراهيموفيتش على الاعتزال

المصدر: أحمد طارق - دبي

اقترب نجم نادي ميلان الإيطالي، السويدي زلاتان إبراهيموفيتش، من وضع حد لمسيرته الكروية بعدما توقفت معظم المنافسات الرياضية في العالم بسبب تفشي فيروس "كورونا" المستجد.

وذكرت صحيفة لا غازيتا ديلو سبورت الإيطالية أن عائلة النجم السويدي ترغب في العودة إلى السويد، بالإضافة لعدم اقتناع إبراهيموفيتش بما يحدث حالياً في ميلان، خاصة بعد إقالة الكرواتي زفونيمير بوبان من منصبه في إدارة النادي.

وأضافت الصحيفة أن زلاتان أبدى عدم رضاه عن الطريقة التي أقيل بها بوبان، كما كشفت عن مشاريع أخرى يسعى النجم السويدي إليها في مرحلة ما بعد اعتزاله كرة القدم، وأنه قد يتجه للعمل كوكيل للاعبين، مع وكيل أعماله الإيطالي مينو رايولا.