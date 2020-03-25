لاعبو الدوري الإنجليزي يخرقون الحجر الصحي في الملاهي الليلية.. بينهم عربي!

المصدر: متابعات - محمد الحتو

كشفت صحفية "ذا صن" اليوم أن عدداً من نجوم الدوري الإنجليزي لكرة القدم خرقوا قوانين الحجر الصحي ولم يلتزموا بالتعليمات المفروضة لحمايتهم من فيروس كورونا الذي ألزم نحو مليارين من سكان العالم داخل منازلهم، مشيرة إلى أن "اللاعبون يخرجون باستمرار إلى الملاهي الليلية"، على حد تعبيرها.

وقالت الصحيفة "شوهد لاعب توتنهام ديلي آلي خلال الأيام الماضية في أحد الملاهي لليلتين على التوالي، برفقة صديقته روبي ماي وبعض أصدقائه، فيما ظهر أيضاً بالطريقة نفسها لاعب مانشستر سيتي كايل ووكر".

وأضافت "كما تم رصد لاعب ليستر سيتي جايمس ماديسون ونجم مانشستر سيتي رياض محرز وغيرهما، متجاهلين خطر الإصابة بعدوى فيروس كورونا الذي ضرب بريطانيا".