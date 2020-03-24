زيدان يراقب لاعبي ريال مدريد أثناء الحجر الصحي

المصدر: أحمد طارق-دبي

أكدت وسائل الإعلام الإسبانية أن المدير الفني لفريق ريال مدريد، زين الدين زيدان، يطبق على لاعبيه نظاماً مشدداً خلال الحجر الصحي، بعد توقف النشاط الرياضي محلياً وأوروبياً بسبب فيروس كورونا المستجد.



وذكر برنامج "التشيرنغيتو" الإسباني، أن مدرب ريال مدريد اتخذ عدد من التدابير خلال فترة العزل الصحي المنزلي لكافة لاعبيه، وعلى رأسها الرقابة على البرنامج الغذائي الخاص بكل لاعب على حدة.



كما شدد زيدان على إجراء تحاليل دم باستمرار، للتأكد من سلامتهم وعدم إصابتهم بالفيروس القاتل، والقيام بقياس نسبة الدهون في جسد اللاعبين، وأخيراً استخدام طبيب نفسي للاعبين.