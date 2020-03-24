أول لاعب ألماني مصاب بـ«كورونا» يشرح يومياته مع المرض

المصدر: برلين ■أ.ف.ب

كشف لوكا كيليان، أول لاعب ألماني من الدرجة الأولى أصيب بفيروس كورونا، أنه شعر بـ«الخوف» في بادئ الأمر قبل أن يتعافى كلياً.

وقال كيليان، لاعب بادربورن متذيل ترتيب دوري «بوندسليغا»، في مقابلة نشرتها صحيفة «فستفالن بلات» المحلية الاثنين «بدأت الأمور في العاشر من مارس مع شعور بحساسية في الحلق. وفي اليوم التالي، بدأت أشعر بأوجاع في الرأس، لكنني واظبت على التمارين». وتابع «وفي 12 مارس بدأت أشعر صعوبة في التنفس، ثم أصبح الأمر أقوى في اليوم التالي. حرارة مع رجفة قوية. في تلك اللحظة شعرت فعلاً بالخوف للمرة الأولى. استمر الأمر أربعة أيام قبل أن تنخفض حرارتي، ثم بدأت أشعر بتحسن تدريجي من يوم إلى آخر».

وناشد اللاعب الجميع التزام تعليمات السلطات الصحية في البلاد. وقال في هذا الصدد «أستطيع الآن أن أتقاسم تجربتي، فأنا رياضي، وفي حالة صحية جيدة، لكن توجب علي أن أكافح بقوة هذا الفيروس. بالنسبة إلى الأشخاص الذين يعانون أمراضاً معينة، فإن ذلك قد يشكل خطراً على حياتهم».