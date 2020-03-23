"كورونا" يهدد مصير تجديد عقود كبار نجوم كرة القدم

المصدر: جوني جبور-دبي

كشف موقع صحيفة "ذي إندبندنت" البريطانية، عن تأثيرات سلبية جديدة تطال نجوم كرة القدم جراء التوقف شبه الكامل للنشاط الرياضي في القارة الأوربية، التي فرضها التفشي السريع لفيروس "كورونا كوفيد-19"، في ظل اقتراب انتهاء عقود عدد كبير من اللاعبين مع انديتهم مع نهاية الموسم الحالي، مما يعني أن العديد منهم لن يتمكن من ارتداء قميص فريقه مجدداً في حال استمرار تعليق المنافسات المحلية والقارية في أوروبا، أو التوجه لقرار إلغاء بطولات الموسم الحالي، بعدما باتت القارة العجوز بؤرة الجائحة العالمية وفقاً لمنظمة الصحة العالمية.

ووفقاً لموقع الصحيفة، يعد البلجيكي توماس مونبيه (28 عاماً) الذي يشغل مركز الظهير الأيمن في نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، أحد أبرز اللاعبين الذي تنتهي عقودهم هذا العام، إلا أن تقارير صحافية ألمانية أشارت إلى أن مونبيه اتفق مع نادي بوروسيا دورتموند للانتقال إليه هذا الصيف، في خطوة استباقية من النادي الألماني لتأمين هذه المركز الدفاعي المهم تحسباً لرحيل نجمه الشاب أشرف حكيمي المطلوب في العديد من الأندية الكبرى.

ومن بين أبرز الأسماء الأخرى، التي تستعد للرحيل الصيف المقبل، المهاجم البلجيكي المخضرم داريس ميرتنز الذي يعد أحد اهم ركائز خط الهجوم فريق نابولي الإيطالي، الذي لم يوقع إلى الآن عرض تمديد تعاقده مع نابولي لثلاثة سنوات مقبلة.

وكاد نادي موناكو الفرنسي أن يحصل على خدمات ميرتنز في الصيف الماضي نظير 15 مليون يورو، لكن نادي الجنوب الإيطالي رفض التخلي لاعبه المتشارك مع ماريك هامشيك لقب الهداف التاريخي للنادي برصيد 121 هدف لكل منهما.

كما يعد البرازيلي ويليان جناح نادي تشيلسي الإنجليزي، من الأسماء المطلوبة في العديد من الأندية الكبرى في القارة وعلى رأسها برشلونة الإسباني، إلا أن تقارير صحافية أكدت أن ويليان وتشيلسي في صدد تمديد عقد اللاعب البالغ من العمر 31 عاماً.

ويأتي الإسباني ديفيد سيلفا نجم مانشستر سيتي الإنجليزي ضمن قائمة اللاعبين المندرجين ضمن فئة القارب على انتهاء عقده، خصوصاً أن الإسباني سبق له الإعلان قبل بداية الموسم الحالي أنه سيكون الأخير له في ملعب "الاتحاد" بعد سنوات ذهبية فاز خلالها بعدد كبير من الألقاب.