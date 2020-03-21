النرويج تطلب إرجاء أولمبياد طوكيو بسبب فيروس كورونا

المصدر: وكالات

أعلنت اللجنة الأولمبية النرويجية اليوم أنها طلبت من اللجنة الدولية إرجاء أولمبياد طوكيو الصيفي المقرر هذا العام، على خلفية تفشي فيروس كورونا المستجد، لتنضم بذلك إلى دعوات متزايدة بهذا الشأن.

وأوضحت اللجنة النرويجية أنها بعثت الجمعة برسالة إلى اللجنة الدولية التي تتخذ من مدينة لوزان السويسرية مقرا لها، تبدي فيها «قلقها من تفشي وباء (كوفيد - 19)، والوضع الصحي العام على المستويين المحلي والدولي».

وأضافت «توصيتنا الواضحة هي ان دورة الألعاب الأولمبية في طوكيو لا يجب اقامتها قبل ان يصبح (كوفيد-19) تحت السيطرة على المستوى العالمي»، علما بأن الأولمبياد مقرر بين 24 يوليو والتاسع من أغسطس.

وذكرت اللجنة النروجية ان من بين الإجراءات المتخذة محليا للحد من تفشي الفيروس، منع كل النشاطات الرياضية «ما تسبب بتحديات لكل الحركة الرياضية في النرويج»، تضاف الى القيود الواسعة على حركة التنقل والسفر المفروضة على نطاق عالمي للحد من تفشي الوباء، الذي أدى حتى الآن إلى وفاة أكثر من 11 شخص في مختلف أنحاء العالم.

وأوضحت المتحدثة باسم اللجنة النرويجية صوفي أولسن لوكالة «فرانس برس»: نريد ان نؤكد على أهمية ان تتخذ اللجنة الأولمبية الدولية قرارا عاجلا وليس آجلا، ليكون أمام الجميع فرصة متكافئة للاستعداد.

وحتى الآن، لا تزال اللجنة الدولية، اضافة الى مسؤولين يابانيين، على موقفهم المعلن بنية إقامة الألعاب في موعدها، على رغم الدعوات المتزايدة لتأجيله لاسيما من قبل الرياضيين.