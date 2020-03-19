نقاش في ألمانيا حول رواتب اللاعبين في ظل أزمة «كورونا»

المصدر: برلين - د.ب.أ

كشف مانويل نيوير، حارس مرمى فريق بايرن ميونيخ وقائد المنتخب الألماني لكرة القدم، عن رأيه في الجدل الدائر حالياً بشأن العواقب المالية لتفشي فيروس «كورونا» المستجد، والمطالب الخاصة بالتنازل عن المرتبات قائلاً: «مثل بقية الأشخاص في هذا الوقت، أفكر ومحترفو كرة القدم الآخرون في كيفية التعامل مع الوضع بأفضل شكل ممكن». وكان ماركوس سودير، رئيس وزراء ولاية بافاريا الألمانية، دعا محترفي كرة القدم الذين يحصلون على رواتب عالية إلى التفكير في التخلي عن هذه الرواتب.

وأشارت صحيفة «بيلد» إلى أن قادة الفرق في البوندسليغا لا يرغبون في التعليق على هذا الأمر. وأعلن نادي دورتموند أن «مثل هذا الموضوع سيناقش داخلياً». وأوضح نادي هوفنهايم: «نضع الخطط داخلياً في أكثر من اتجاه، من بينها مناقشات مع لاعبينا». وتم مناقشة هذا الأمر داخلياً في نادي فيردر بريمن.