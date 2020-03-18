نتائج سلبية لفحوصات طاقم ماكلارين لفيروس كورونا

المصدر: وكالات

جاءت نتائج اختبارات فيروس كورونا المستجد (كونفيد -19 ) ، التي خضع لها سبعة من أعضاء طاقم فريق ماكلارين المنافس في سباقات فورمولا - 1، سلبية، حسبما أعلن الفريق اليوم الأربعاء.

وأعلن ماكلارين أن 16 من أعضاء الفريق سيبقون بالحجر الصحي لمدة أسبوع أخر، وذلك بناء على توصيات خبراء وأطباء أستراليين.

وكان 14 من أعضاء الفريق الذين سيبقون بالحجر الصحي، تبين إيجابية الفحوصات التي خضعوا لها، وأعلن ماكلارين أن العضو الذي أصيب بالفيروس خال من الأعراض.

وانسحب فريق ماكلارين من سباق الأسبوع الماضي في مدينة ملبورن الأسترالية، بعدما جاءت نتائج الاختبارات الخاصة بفيروس كورونا ، إيجابية، ليتم إلغاء السباق تماما.

وبعد إلغاء السباقات التالية في البحرين وفيتنام والصين بسبب انتشار الفيروس، يبدو أن السباقات التالية في هولندا وإسبانيا وإمارة موناكو ستكون أيضا مهددة بالإلغاء.