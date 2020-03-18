إنتر ميلان يوصل طعام لاعبيه لمنازلهم

المصدر: أحمد طارق - دبي

رغم حالة الطوارئ بسبب فيروس كورونا، والذي أجبر الإيطاليين على البقاء في منازلهم، حرص نادي إنتر ميلان على الاهتمام بتغذية لاعبيه من خلال توصيل الأطعمة حتى منازلهم، فضلاً عن متابعة التدريبات المنزلية التي يتعين على اللاعبين القيام بها.

وتشمل الوجبات التي يتم إيصالها اللاعبين حتى منازلهم هامبرغر دجاج وسلطة الأفوكادو وفطائر البروتين وغيرها.

وكانت الحكومة الإيطالية قد ألزمت المواطنين بالبقاء في منازلهم وإغلاق كل المتاجر عدا الصيدليات ومتاجر الأطعمة.

ورغم السماح بالخروج لشراء الطعام، لكن مدرب إنتر أنطونيو كونتي، يتابع بشكل يومي الأطعمة التي يتم إرسالها للاعبين على الغداء والعشاء.