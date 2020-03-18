مليار و405 ملايين يورو القيمة السوقية للاعبي ليفربول

المصدر: لندن - أ.ف.ب

يمتلك نادي ليفربول الإنجليزي الفريق الأعلى قيمة سوقية على مستوى العالم، بحسب مرصد «سي آي إي أس» لكرة القدم. وتفوق ليفربول على جميع الأندية الأخرى في الدوريات الأوروبية الخمسة الكبرى، وفي مقدمتها مانشستر سيتي وبرشلونة وريال مدريد.

وبلغت القيمة السوقية للاعبي ليفربول ملياراً و405 ملايين يورو، متفوقاً على مانشستر سيتي، الذي بلغت القيمة السوقية للاعبيه ملياراً و361 مليون يورو.

وحلّ برشلونة الإسباني ثالثاً بقيمة سوقية إجمالية للاعبيه بلغت ملياراً و170 مليون يورو، بينما بلغت القيمة السوقية لريال مدريد ملياراً و100 مليون يورو، وحلّ تشيلسي خامساً بقيمة سوقية إجمالية بلغت ملياراً وثمانية ملايين يورو. ويمتلك «الريدز» مجموعة لاعبين ذات قيمة سوقية عالية جداً، على غرار ثلاثي الهجوم، السنغالي ساديو مانيه، والمصري محمد صلاح والبرازيلي فيرمينيو، والهولندي فيرجيل فان دايك.