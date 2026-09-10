خبراء: الإمارات بوابة الشركات الألمانية إلى أسواق المنطقة

تُشكل العلاقات الاقتصادية والتجارية أحد أبرز محاور الشراكة بين البلدين، حيث تُعد دولة الإمارات الشريك الاقتصادي الأهم لألمانيا في منطقة الخليج العربي، حيث بلغت قيمة التجارة غير النفطية بين البلدين 13.5 مليار يورو، خلال عام 2025، بنمو 14.2% مقارنة بعام 2024، فيما ارتفعت واردات ألمانيا من دولة الإمارات بأكثر من 50% خلال العام الماضي، بينما بلغ عدد الشركات الألمانية التي تعمل في السوق الإماراتية 7685 شركة بنهاية مايو الماضي، مع تسجيل 20.8 ألف علامة تجارية ألمانية في الدولة.

وأكد خبراء في قطاعات التكنولوجيا والاقتصاد وتجارة التجزئة لـ«الإمارات اليوم» أن العلاقات الاقتصادية والتجارية بين دولة الإمارات وألمانيا تتمتع بآفاق واسعة للنمو والتطور في مجالات مختلفة، خصوصاً في قطاعات صناعية وميكانيكية، فضلاً عن العلوم المتقدمة وتقنيات الاستدامة.

وقالوا إن السوق الإماراتية باتت تُمثل مركزاً إقليمياً مهماً أمام الشركات الألمانية الراغبة في التوسّع والنفاذ إلى أسواق المنطقة، مستفيدة من انفتاح السوق المحلية على الخبرات العالمية والتقنيات الحديثة، إلى جانب ما تتمتع به من علاقات تجارية متنامية مع العديد من الأسواق العربية والآسيوية والإفريقية.

الشريك الأهم

وتفصيلاً، بلغت قيمة التجارة غير النفطية بين الإمارات وألمانيا 13.5 مليار يورو، خلال عام 2025، بنمو 14.2% مقارنة بعام 2024، فيما ارتفعت واردات ألمانيا من دولة الإمارات بأكثر من 50% خلال العام الماضي، حيث تُعد الإمارات الشريك الاقتصادي الأهم لألمانيا في منطقة الخليج العربي.

وكشفت بيانات لوزارة الاقتصاد والسياحة أن إجمالي عدد الشركات الألمانية التي تعمل في السوق الإماراتية بلغ 7685 شركة، بنهاية مايو الماضي، مسجلة نمواً خلال عام 2025 بنسبة 35%، مقارنة بعام 2024.

ويتخذ العديد من الشركات الألمانية في قطاعات مختلفة من أسواق الدولة مركزاً إقليمياً لخدمة أسواق الشرق الأوسط وإفريقيا وآسيا، فيما يواصل مجتمع الأعمال الإماراتي توسيع حضوره واستثماراته في السوق الألمانية.

ووفقاً لبيانات «الاقتصاد والسياحة»، بلغ إجمالي عدد العلامات التجارية الألمانية المسجلة في الإمارات، حتى مايو الماضي، 20 ألفاً و842 علامة.

وأوضحت أن القطاعات الرئيسة للتعاون بين البلدين تشمل مجالات الصناعة، الاستدامة والأمن الغذائي، الخدمات اللوجستية والتجارة والاستثمار، والتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، والطاقة، والاقتصاد الجديد.

أبرز المجالات

إلى ذلك، قال خبير تكنولوجيا المعلومات، الدكتور محمد الفقي، إن صناعات تكنولوجيا المعلومات، لاسيما تلك المرتبطة بقطاعات الصناعات الميكانيكية وغيرها من الصناعات المتقدمة، تُعد من أبرز المجالات التي تشهد تعاوناً مشتركاً وتبادلاً اقتصادياً وتجارياً بين الإمارات وألمانيا، لافتاً إلى أن هذه القطاعات تشهد بصورة مستمرة المزيد من فرص التطور والنمو.

وأضاف أن شركات التكنولوجيا الصناعية الألمانية تتطلع بصورة متواصلة إلى التوسّع في السوق الإماراتية والنفاذ إليها، في ظل المكانة التي تتمتع بها هذه السوق باعتبارها مركزاً إقليمياً يمكن من خلاله الانطلاق إلى الأسواق العربية والآسيوية المجاورة، فضلاً عن العديد من الدول الإفريقية التي ترتبط بعلاقات تعاون تجاري مع دولة الإمارات.

وأوضح الفقي أن انفتاح الأسواق الإماراتية على مختلف الخبرات العالمية والمنتجات والتقنيات الحديثة أسهم في جعلها مقصداً مهماً للعديد من الشركات الألمانية، لاسيما العاملة في قطاعات تكنولوجيا المعلومات الحديثة والذكاء الاصطناعي وأنظمة المحركات والماكينات بصورة عامة.

وأشار إلى أن فرص التعاون لا تقتصر على تلك المجالات، بل تمتد أيضاً إلى التقنيات المبتكرة في قطاعات الاستدامة والطاقة وغيرها من مجالات الأنظمة الحديثة، في ظل تنامي الطلب على الحلول والتقنيات المتطورة التي توفرها الشركات الألمانية.

آفاق واعدة

من جانبه، قال الخبير الاقتصادي ورئيس مجلس إدارة مجموعة «لاونج» التجارية والاقتصادية، علي الشيراوي، إن العلاقات التجارية والاقتصادية بين ألمانيا والإمارات مرشحة لتحقيق آفاق واعدة للنمو والتطور وبمعدلات كبيرة في عدد من القطاعات المختلفة.

وأضاف أن الأسواق الإماراتية تشهد وجوداً للعديد من الشركات الألمانية التي تعمل في قطاعات متنوّعة، خصوصاً في مجالات الأجهزة المنزلية والمحركات والماكينات، إلى جانب السيارات الألمانية التي تحظى بشهرة واسعة في أسواق الدولة والمنطقة.

وأشار الشيراوي إلى أن التاريخ الطويل للعلاقات التجارية والاقتصادية بين الإمارات وألمانيا يعزّز فرص المزيد من التوسّع والنمو في مجالات التعاون المشترك، خصوصاً في قطاعات المركبات والطاقة المتجددة والصناعات المتقدمة والحديثة، فضلاً عن الخدمات اللوجستية ومجالات الاقتصاد الرقمي والتكنولوجيا.

وأوضح أن الأسواق المحلية تُمثل عامل جذب كبيراً للشركات الألمانية التي تتجه إلى النفاذ إليها والعمل والتوسّع من خلالها نحو أسواق المنطقة، سواء عبر الصناعات المتقدمة أو الخدمات اللوجستية والرقمية، بما يعزّز من حضور المنتجات والخدمات الألمانية في الأسواق الإقليمية.

قطاع التجزئة

وفي قطاع التجزئة، قال الرئيس التنفيذي لـ«تعاونية الاتحاد»، محمد الهاشمي، إن الأسواق الإماراتية بشكل عام تشهد حضوراً كبيراً للعديد من العلامات الألمانية، سواء في مجال تجارة السيارات أو في قطاعات التجزئة المرتبطة بالأجهزة المنزلية والمنتجات الغذائية ومستحضرات العناية.

وأضاف أن العلامات الألمانية في الإمارات تتمتع بسمعة واسعة في ما يتعلق بالجودة، إلى جانب الإقبال المتنامي عليها من جانب المستهلكين من مختلف الجنسيات، وهو ما يتيح لهذه العلامات مواصلة حضورها وتوسعها في الأسواق المحلية، كما يفتح المجال أمام علامات ألمانية أخرى مشابهة للاستفادة من المكانة التي اكتسبتها المنتجات الألمانية، اعتماداً على التاريخ الطويل والسمعة الجيدة التي تتمتع بها لدى المستهلكين.

وأشار الهاشمي إلى وجود العديد من فرص التطوّر المرتقبة في حركة التبادل التجاري والاقتصادي بين البلدين، في ظل توافر مقومات راسخة لعلاقات تاريخية اتسمت باستقرار التبادل التجاري ونموه بصورة مستمرة.

كما أشار إلى أن الصناعات الألمانية تشهد توسّعاً متواصلاً في أسواق التجزئة الإماراتية بمختلف مجالاتها، متوقعاً أن يتطور هذا الحضور بصورة أكبر خلال الفترات المقبلة، في ضوء ما توفره الأسواق من فرص متعددة للنمو والتوسع، وما تتيحه من فرص سوقية أمام العلامات والشركات الألمانية.

نمو مستمر

بدوره، قال خبير شؤون تجارة التجزئة، ديليب فيشال، إن العلاقات الألمانية الإماراتية، في قطاع تجارة التجزئة تشهد نمواً مستمراً، سواء في قطاع الأجهزة المنزلية التي تشتهر في الأسواق المحلية بجودتها واعتمادها على تقنيات متقدمة في صناعتها، أو في مجال مستحضرات العناية والأدوية، إضافة إلى قطاعات التجزئة المرتبطة بالسيارات والمحركات.

وأكد أن تنوّع مجالات حضور المنتجات والعلامات الألمانية في الأسواق الإماراتية يعكس اتساع نطاق العلاقات التجارية بين البلدين، كما يشير إلى وجود فرص متواصلة أمام الشركات الألمانية لتعزيز حضورها في قطاع التجزئة والاستفادة من النمو المستمر الذي تشهده السوق الإماراتية في مختلف المجالات.

. 13.5 مليار يورو التجارة غير النفطية بين البلدين في 2025.

. 7685 شركة ألمانية تعمل في السوق الإماراتية بمجالات مختلفة.