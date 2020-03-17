شخصية كروية محور الصراع الألماني - الأميركي حول لقاح «فيروس كورونا»

المصدر: حميد نعمان - دبي

مالك ناد في كرة القدم الألمانية، قد يكون أحد الأشخاص المؤثرين إيجابا في صراع العالم ضد انتشار فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19»، الذي تسبب في آلاف الوفيات، وما يناهز 170 ألف إصابة حتى الآن في أكثر من 155 دولة حول العالم. والأمر يتعلق بمالك نادي هوفنهايم الألماني، ديتمار هوب، الذي يملك في الوقت نفسه شركة «كيور فاك» الألمانية التي اقتربت من إيجاد لقاح فعال ضد الفيروس.

وبات ديتمار هوب، محور صراع وجدل دائر حاليا بين ألمانيا وأميركا، حيث استهجنت الحكومة الألمانية قيام الولايات المتحدة بإغراء ديتمار وشركته لنقل إنتاجها إلى أمريكا مقابل حوافز مالية كبيرة، مقابل أن يكون لقاحها المتوقع، حصريا للولايات المتحدة فقط. وكانت وكالة «رويترز» للأنباء قد نقلت عن وزارة الصحة الألمانية والعديد من المسؤولين الألمان تأكيدهم أن أي لقاح سينتج لن يكون حصريا، وسيكون مخصصا لكل دول العالم بشكل تضامني، منتقدين بشدة الدعوات والإغراءات الأميركية.

يذكر أن ديتمار هوب، شخصية مثيرة للجدل في الوسط الكروي الألماني، بسبب تصريحاته واشتباكاته اللفظية، بل حتى مشجعو نادي هوفنهايم بحسب تقرير لصحيفة «أس» الأسبانية، يكرهونه بشدة لأنه رجل مستثمر لا يفقه كثيرا في كرة القدم بحسب تعبيرهم. يذكر أن شركة «كيور فاك» تملك تجربة كبيرة في تطوير اللقاحات لمختلف الامراض، حيث كان قد تعاون في هذا المجال لفترة طويلة مع المؤسسة الخيرية لمؤسس مايكروسوفت، بيل غيتس «بيل ومليندا».