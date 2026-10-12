24 شركة ألمانية تستعرض تقنياتها في معرض المطارات بدبي

أكدت رئيسة الجمعية الألمانية لمعدات المطارات «GATE»، كاي بيرنفانجر، أن الجناح الألماني يشارك في معرض المطارات بدبي للعام الثلاثين على التوالي، بمشاركة 24 شركة متخصصة في تجهيزات المطارات وحلولها التقنية، في إطار تعزيز التعاون مع دولة الإمارات ومواكبة التطور الذي يشهده قطاع الطيران في المنطقة.

وقالت بيرنفانجر، في تصريح لوكالة أنباء الإمارات «وام»، على هامش انطلاق المعرض اليوم في مركز دبي التجاري العالمي، إن الشركات الألمانية المشاركة تفخر بوجودها في دبي، مؤكدة أهمية المعرض منصةً تجمع الشركات المتخصصة وتتيح لها استعراض أحدث ابتكاراتها وحلولها لتطوير البنية التحتية للمطارات.

وأضافت أن الجناح الألماني يضم شركات تعمل في مجالات متعددة، تشمل أنظمة مناولة الأمتعة وتجهيزات المطارات والأنظمة التقنية والمعدات الأرضية، مشيرة إلى أن عدداً من هذه الشركات يشارك في مشروعات المطارات في دولة الإمارات منذ عقود، وأسهم في توفير تجهيزات وحلول تقنية لمطاري دبي وأبوظبي.

وأوضحت أن الاستدامة تمثل أولوية لمستقبل المطارات، مشددة على أهمية تطوير حلول تسهم في ترشيد استهلاك الطاقة وتحسين كفاءة العمليات التشغيلية، خصوصاً في أنظمة مناولة الأمتعة وغيرها من التجهيزات، بما يلبي احتياجات المطارات ويدعم توجهاتها نحو الاستدامة.

وأشارت إلى أن المشاركة الألمانية تعكس عمق التعاون مع دولة الإمارات الممتد لأكثر من 30 عاماً، معربة عن تطلع الشركات الألمانية إلى مواصلة الإسهام في مشروعات تطوير قطاع الطيران في دبي والمنطقة، من خلال توفير حلول متقدمة ومستدامة تلبي متطلبات المطارات الحديثة.