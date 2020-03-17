إصابات "كورونا" الرياضية حول العالم.. أولاً بأول

المصدر: سيد مصطفى - دبي

أعلن، قبل قليل، أن الفحوص، التي خضع لها رئيس الاتحاد الياباني لكرة القدم، كوزو تاشيما، أثبتت أنه مصاب بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-١٩).

وأكدت تقارير إعلامية يابانية أن صاحب الـ٦٢ عاماً، عمل نائباً لرئيس الاتحاد الياباني لكرة القدم في يوليو ٢٠١٠، كما أنه أصبح عضواً، في العام التالي، ضمن اللجنة التنفيذية للاتحاد الآسيوي لكرة القدم.

وترأس تاشيما الاتحاد الياباني لكرة القدم منذ مارس ٢٠١٦، كما أنه أصبح رئيساً لاتحاد شرق آسيا لكرة القدم عام ٢٠١٨.

وتسبب فيروس "كورونا المستجد"، الذي بدأ انتشاره من مدينة "ووهان" التابعة لمقاطعة "هوبي" الصينية، في إصابة نحو 35 شخصاً في كل الألعاب، إذ تأثرت كرة القدم بهذا المرض الذي أصاب نحو 25 شخصاً من العاملين بهذا المجال، ما بين لاعبين وإداريين، وأجهزة فنية.

وتوفي المدرب الإسباني الشاب، فرانسيسكو غارسيا (21 عاماً)، بعد إصابته بفيروس كورونا، ليصبح أصغر رياضي من ضحايا فيروس كورونا حول العالم.

وعانى فرانسيسكو غارسيا مرض سرطان الدم، الذي أثر في مناعته وقدرته على مواجهة فيروس كورونا

سامبدوريا الإيطالي: كولى، إيكدال، ثورسبى، ولاغمينا بالإضافة إلى طبيب الفريق وأحد أفراد الطاقم الفني

فورنتينا الايطالي، الصربى الشاب دوسان فالهوفيتش، واثنين من أفراد الطاقم الطبي

يوفنتوس الإيطالي: دانييلى روجانى

ريجينا الإيطالي: اليساندرو فافالي

أرسنال الإنجليزي: المدرب مايكل أرتيتا

بورنموث الانجليزي: حارس المرمي أرتور بوروك و4 مدربين من الطاقم الفني

ليستر سيتي الانجليزي: 3 من الأسماء لم يُكشف عنهم

تشيلسي الانجليزي: هودسون أودي

ايفرتون الانجليزي: لم يكشف عن الأسماء

فالنسيا الاسباني: مانغلا و3أخريين لم يُكشف عنهم

ايلتشي الاسباني: جوناثان دي جيسوس

باديربورن الألماني: لوكا كيليان

هانوفر الألماني: تيمو هوبرز وأحد أفراد الطاقم الطبي

ترو الفرنسي: الكوري الجنوبي هيون جو

فلامنغو البرازيلي: جورج جيسوس.