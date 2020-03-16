5 من لاعبي فالنسيا مصابون بـ «كوفيد - 19»

المصدر: مدريد ■أ.ف.ب

أكد نادي فالنسيا الإسباني لكرة القدم، أمس، أن اختبارات خمسة من لاعبيه وموظفيه بينهم الأرجنتيني إيزيكييل غاراي، الخاصة بفيروس كورونا المستجد جاءت إيجابية.

وأشار فالنسيا إلى أن جميع المصابين هم «الآن في منازلهم، وبصحة جيدة وملتزمون بالعزل الذاتي».

وأصبح غاراي أول لاعب من دوري الدرجة الأولى الإسباني، يعلن عن إصابته بفيروس كورونا المستجد.

وجاء الإعلان عن الإصابة بفيروس «كوفيد-19» الذي أدى إلى إرجاء الدوري الإسباني لمرحلتين على أقل تقدير، على لسان غاراي بالذات، حيث كتب في حسابه على موقع «إنستغرام»، أنه «من الواضح أنني بدأت عام 2020 بشكل سيّئ.. لقد أثبتت الاختبارات أنها إيجابية بالنسبة للفيروس، أشعر بأنني بحالة جيدة للغاية، والآن يتبقى فقط الاهتمام بتعليمات السلطات الصحية والمكوث في عزلة».