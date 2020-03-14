إلغاء جائزة أستراليا الكبرى للفورمولا 1 قبل يومين من بدء السباق

المصدر: سيدني ■أ.ف.ب

انضمت الفئة الأولى للرياضات الميكانيكية إلى سلسلة من الأحداث الرياضية حول العالم التي تأثرت سلباً بانتشار فيروس كورونا المستجد، بعد إعلان إلغاء سباق جائزة أستراليا الكبرى، المرحلة الأولى من بطولة العالم للفورمولا 1، التي كانت مقررة غداً.

فبعد مناقشات طويلة بين الفرق والمنظمين والاتحاد الدولي للسيارات والسلطات المحلية، تم الإعلان عن إلغاء السباق صباح أمس، قبل بدء التجارب الحرة الأولى.

وقال منظمو السباق والاتحاد الدولي للسيارات، في بيان، إن إلغاء السباق يأتي غداة انسحاب فريق ماكلارين على خلفية ثبوت إصابة أحد أعضائه بـ«كوفيد-19» المصنَّف «وباءً عالمياً» من قبل منظمة الصحة العالمية.

وجاء الإلغاء بعد دقائق قليلة من إعلان رئيس وزراء ولاية فيكتوريا أن السباق سيقام من دون جمهور.

وكان رئيس الوزراء دانيال اندروز قال قبل إعلان الإلغاء: «لأسباب تتعلق بالصحة العامة، لن يكون هناك جماهير في سباق الجائزة الكبرى، سواء أقيم السباق أم لا»، مضيفاً «هذه مسألة تخصهم (مسؤولو الفورمولا واحد). وأتوقع أنهم سيصدرون بيانات في القريب العاجل».