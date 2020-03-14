8 بطاقات حمراء وعراك في ديربي البرازيل بكأس ليبرتادوريس

المصدر: برازيليا ■أ.ف.ب

شهدت نهاية مباراة ديربي مدينة بورتو اليغري البرازيلية عراكاً بين لاعبي إنترناسيونال وغريميو، ما ادى الى طرد أربعة لاعبين من كل فريق خلال مباراتهما ضمن مسابقة كأس ليبرتادوريس الأميركية الجنوبية في كرة القدم أول من أمس، والتي انتهت بالتعادل السلبي. وقام الحكم الأرجنتيني فرناندو راباليني بطرد بيبي ودا كوستا من غريميو وادينيلسون وباربوسا من إنترناسيونال في الدقيقتين 88 و89، بعد اشتباكات بين لاعبي الفريقين. لكن الأمور سرعان ما تطورت بعد ذلك، وشارك فيها اللاعبون الاحتياطيون في الفريقين، فقام الحكم بطرد ميراندا وهنريكه من غريميو وكويستا وكونسيساو براكسيديس من إنترناسيونال في الدقيقتين 90+5 و90+7. ويعتبر ديربي بورتو اليغري، الذي يطلق عليه تسمية «غرينال»، أحد أكثر المباريات المحلية عداوة في البرازيل.